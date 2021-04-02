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«Неразлучные подружки!»: Галкин показал фото дочери в обнимку с питомцем
Фото из Instagram (@maxgalkinru)

«Неразлучные подружки!»: Галкин показал фото дочери в обнимку с питомцем

Никита Абрамов

Звезды

Юморист Максим Галкин решил поделиться с поклонниками очередной фотографией дочери Лизы. Однако на этот раз он запечатлел ее в обнимку с пушистым питомцем.

Девочка позирует рядом с собакой породы шпиц, которую зовут Маруся.

— Лиза и Маруся, — подписал снимок Галкин.

Подписчики с умилением отреагировали на публикацию.

«Неразлучные подружки!»; «Ой, какая у вас Маруся классная. Не знала о ее существовании»; «Обожулька сладкая»; «Максим, так приятно наблюдать за добрыми фотографиями вашей семьи, где нет понтов»; «Шпицы — самая милая порода собак», — написали поклонники в комментариях под постом Галкина в его Instagram-аккаунте.

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Максим ГалкинсобакаЛиза Галкина
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