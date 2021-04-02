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Два человека скончались в результате инцидента у Капитолия в Вашингтоне
Фото: NASA / Joel Kowsky

Два человека скончались в результате инцидента у Капитолия в Вашингтоне

Полина Долганова

Происшествия

Один офицер скончался от ранений, полученных после инцидента у здания Конгресса США. Об этом на пресс-конференции сообщила полиция Капитолия.

В результате случившегося в Вашингтоне перекрыли несколько улиц. Сообщается, что как минимум в одного человека стреляли.

— Подозреваемый... вышел из машины с ножом в руке, не подчинился указаниям... Он мертв, — цитирует заявление полиции РИА Новости.

Ранее в пятницу неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на КПП у здания Капитолия США, оба сотрудника полиции были доставлены в больницу. Подозреваемый вышел из машины с ножом и не подчинился указаниям полиции.

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