СМИ: Скончался известный ученый-физик Владлен Ройфе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ученый-физик Владлен Ройфе скончался на станции столичного метро «Текстильщики». Об этом стало известно в пятницу, 2 апреля.

На данный момент причина смерти ученого не установлена. Известно, что он скончался до приезда скорой помощи.

Владлен Ройфе работал в Научно-исследовательском институте строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук в течение 50 лет. Под его авторством вышло свыше 300 работ в области строительной физики. Также он является создателем более 50 изобретений.