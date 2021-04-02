Названа дата возобновления работы парковки со шлагбаумом на улице Профсоюзной

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 56 Карта всех событий

Работа парковки со шлагбаумом около станции Московского метрополитена «Новые Черемушки» возобновится с 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Парковка находится по адресу улица Профсоюзная, дом 56. Она временно не работала с 18 марта, чтобы компенсационные наземные маршруты могли курсировать без перебоев.

Жителям столицы напомнили, что полный список платных городских парковок можно посмотреть в мобильном приложении «Парковки Москвы», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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