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Названа дата возобновления работы парковки со шлагбаумом на улице Профсоюзной
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Названа дата возобновления работы парковки со шлагбаумом на улице Профсоюзной

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 56 Карта всех событий

Работа парковки со шлагбаумом около станции Московского метрополитена «Новые Черемушки» возобновится с 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Парковка находится по адресу улица Профсоюзная, дом 56. Она временно не работала с 18 марта, чтобы компенсационные наземные маршруты могли курсировать без перебоев.

Жителям столицы напомнили, что полный список платных городских парковок можно посмотреть в мобильном приложении «Парковки Москвы», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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