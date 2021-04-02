Фото: www.senate.gov

Блокирование Капитолия США из-за внешней угрозы в Вашингтоне прекращено. Об этом сообщает местная полиция.

Ранее стало известно, что неизвестный протаранил на автомобиле контрольно-пропускной пункт у здания Конгресса США и врезался в двух офицеров, которые позже были доставлены в больницу. Подозреваемого арестовали.

Как минимум в одного человека стреляли, а улицы Вашингтона были перекрыты из-за инцидента.

Позже один из офицеров и сам нарушитель скончались, сообщает полиция Капитолия.

— Полиция Капитолия устранила инцидент, связанный с угрозой внешней безопасности, у всех зданий комплекса Капитолия США, однако (доступ) к территории вокруг места преступления будет по-прежнему ограничен, и люди должны следовать указаниям полиции, — говорится в заявлении.

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