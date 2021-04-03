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Подозреваемого в попытке сбыта наркотиков задержали в Зеленограде
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Подозреваемого в попытке сбыта наркотиков задержали в Зеленограде

Татьяна Плотникова

Происшествия

Полиция Москвы задержала мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического вещества мефедрон. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел РФ.

Как уточнили в ведомстве, в восьмом микрорайоне Зеленограда был задержан ранее судимый 30-летний местный житель. У него нашли сверток с веществом неизвестного происхождения общей массой более 95 граммов.

Экспертиза показала, что в свертке находилось наркотическое средство мефедрон. Установлено, что подозреваемый приобрел наркотик для дальнейшего распространения на территории Зеленограда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса РФ. Суд санкционировал взятие задержанного под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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