Полиция изъяла у жителя Подмосковья более одного килограмма наркотиков

Фото: ГУ МВД России по Москве

В Московской области сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в продаже наркотических средств. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы МВД России по МО Татьяна Петрова.

В Рузском городском округе был задержан 33-летний мужчина. У него был найден сверток весом более 1,1 килограмма, в котором находился порошок белого цвета. Позже выяснилось, что это мефедрон (наркотическое вещество — прим. «ВМ»). По версии следствия, подозреваемый хранил наркотики в тайнике на своем участке для последующей продажи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств».

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