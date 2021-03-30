Мошенники продавали свои услуги людям с плохой кредитной историей

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Правоохранители задержали мошенников, которые за плату предлагали своим жертвам помощь в получении кредита. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Южному округу столицы во вторник, 30 марта.

Злоумышленники разместили в интернете объявление, в котором предлагали «брокерские услуги» при получении кредита в банке людям с плохой кредитной историей и низким доходом. Суть подобного «предприятия» сводилась к следующему: аферисты получали от жертв деньги за «помощь», а потом пропадали.

Поймать злоумышленников помогла женщина. Она хотела взять деньги в банке, но нужную сумму финансовые организации ей не одобряли. Тогда она начала поиск альтернативных вариантов в Сети. Женщине на глаза попалось то самое злополучное объявление. Сначала пострадавшая перевела преступникам 30 тысяч рублей. Позже ей сообщили, что этой суммы не хватает, так как у нее очень плохая кредитная история. После этого москвичка отправила на счет злоумышленников еще 65 тысяч рублей. Однако никакой помощи не последовало: женщина так и не получила одобрения банка, а аферисты перестали выходить на связь.

Пострадавшая обратилась в полицию, рассказав о произошедшем. Вскоре правоохранители задержали четверых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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