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Грузовик и маршрутка столкнулись на остановке на юго-западе Москвы
Фото: Pixabay / Klimkin

Грузовик и маршрутка столкнулись на остановке на юго-западе Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Островитянова, 2Карта всех событий

Грузовой автомобиль и маршрутка столкнулись на остановке общественного транспорта на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 3 апреля.

Уточняется, что ДТП произошло по адресу улица Островитянова, дом № 2.

Известно, что в аварию попал грузовой автомобиль МАЗ. Информации о пострадавших нет.

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