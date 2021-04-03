Грузовик и маршрутка столкнулись на остановке на юго-западе Москвы

Фото: Pixabay / Klimkin

Россия, Москва, улица Островитянова, 2 Карта всех событий

Грузовой автомобиль и маршрутка столкнулись на остановке общественного транспорта на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 3 апреля.

Уточняется, что ДТП произошло по адресу улица Островитянова, дом № 2.

Известно, что в аварию попал грузовой автомобиль МАЗ. Информации о пострадавших нет.

Читайте также: Корпус главного здания МГУ эвакуировали из-за сработавшей сигнализации