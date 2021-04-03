Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Спасатели эвакуировали людей из корпуса главного здания МГУ из-за сработавшей сигнализации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Спасатели эвакуировали людей из корпуса главного здания МГУ из-за сработавшей сигнализации

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1АКарта всех событий

Из корпуса главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) эвакуировали людей после того, как в здании сработала пожарная сигнализация. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 3 апреля.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Ленинские Горы, 1. На место прибыли сотрудники МЧС.

— На цокольном этаже в электрощитовой произошло оплавление проводки, — пояснил источник.

Уточняется, что в настоящее время электрощитовая обесточена.

Читайте также: Движение ограничили в Новой Москве из-за столкновения «газели» и двух легковушек

МГУисточник задымленияэвакуация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в