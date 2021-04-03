Спасатели эвакуировали людей из корпуса главного здания МГУ из-за сработавшей сигнализации

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1А Карта всех событий

Из корпуса главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) эвакуировали людей после того, как в здании сработала пожарная сигнализация. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 3 апреля.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Ленинские Горы, 1. На место прибыли сотрудники МЧС.

— На цокольном этаже в электрощитовой произошло оплавление проводки, — пояснил источник.

Уточняется, что в настоящее время электрощитовая обесточена.

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