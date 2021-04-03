Движение ограничили в Новой Москве из-за столкновения «газели» и двух легковушек
Россия, Москва, поселение ЩаповскоеКарта всех событий
После столкновения трех автомобилей в поселении Щаповское в ТиНАО перекрыта одна полоса движения. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 3 апреля.
Уточняется, что ДТП произошло в районе поворота на поселок Курилово. Столкнулись два легковых автомобиля и «газель». Одну полосу движения перекрыли.
Спасатели проводят деблокацию пострадавшей в аварии женщины.
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