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Движение ограничили в Новой Москве из-за столкновения «газели» и двух легковушек
Фото: moscow-live

Движение ограничили в Новой Москве из-за столкновения «газели» и двух легковушек

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение ЩаповскоеКарта всех событий

После столкновения трех автомобилей в поселении Щаповское в ТиНАО перекрыта одна полоса движения. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 3 апреля.

Уточняется, что ДТП произошло в районе поворота на поселок Курилово. Столкнулись два легковых автомобиля и «газель». Одну полосу движения перекрыли.

Спасатели проводят деблокацию пострадавшей в аварии женщины.

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