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Москвичей предупредили о всплеске мошенничества при покупке билетов на мероприятия
Фото: Pexels

Москвичей предупредили о всплеске мошенничества при покупке билетов на мероприятия

Виктория Родимкина

Общество

В Москве полиция предупредила о всплеске мошенничества при продаже в Сети билетов на культурные и досуговые мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 3 апреля.

— При совершении покупок на сайтах с билетами культурных и досуговых мероприятий будьте осторожны: зафиксированы случаи мошенничества, — уточнили в пресс-службе.

В полиции отметили, что пользователи часто могут найти на незнакомых сайтах билеты в театры, кинотеатры, квесты с низкими ценами. Они заполняют электронные формы, оплачивают билет, но так и не получают его.

Ведомство призвало граждан быть предельно внимательными при покупках в Сети. Пользователям посоветовали совершать покупки на известных сайтах, чтобы не отдать деньги мошенникам, сообщает ТАСС.

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