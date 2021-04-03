Иномарка насмерть сбила мужчину в центре Москвы
В столице легковой автомобиль сбил переходившего проезжую часть мужчину, который скончался от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел России по Москве в субботу, 3 апреля.
Уточняется, что ДТП произошло 2 апреля по адресу Смоленский бульвар, дом № 17/1.
Водитель автомобиля марки «Рено-Логан» наехал на мужчину, который переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.
— Несмотря на проведение реанимационных действий, мужчина скончался в машине скорой помощи, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что движение ограничивалось на двух полосах из шести.
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