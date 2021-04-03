Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые будут склонны к изменам в апреле

Кадр из фильма «Измена» (2006)

Астрологи отмечают, что в апреле 2021 года некоторые знаки зодиака не смогут устоять от соблазна пуститься в новые любовные приключения. Состоящие в отношениях представители этих знаков могут даже решиться на измену, а те, кто свободен, встретят свою любовь.

Рак

Положение Рака в апреле будет зависеть от того, как на его состояние отреагируют близкие. Если партнер заметит, что возникло новое чувство и попытается удержать представителя этого знака, то есть шанс сохранить семью. Если нет — разрыв неизбежен. Есть вероятность, что увлечение будет кратковременным, страсть может утихнуть всего через несколько свиданий.

Лев

Каждая весна для Львов полна любовных приключений. Они обожают любовные треугольники, но обычно все события такого рода быстро завершаются. Вторым половинкам Львов не следует опасаться разрыва. Скорее всего, никаких последствий интрижки за собой не повлекут.

Скорпион

Вероятность расставания с партнером в апреле для них велика. Скорпионы больше не смогут сдерживать недовольство своим возлюбленным и переключат внимание на кого-то другого. Страстный роман для них неизбежен.

Козерог

Угасшие чувства или отстраненность партнера заставят представителей этого знака буквально пуститься во все тяжкие. При этом маловероятна встреча достойного спутника в этом месяце. В семье Козерога неминуемы крупные ссоры и скандалы, сообщает Пятый канал.

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