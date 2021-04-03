Московский «Остров Мечты» открыл новую зону «Отель Трансильвания»
В парке аттракционов «Остров Мечты» появилась новая тематическая зона — «Отель Трансильвания». Об этом рассказал технический директор парка Иван Шоль в субботу, 3 апреля.
По его словам, специалисты работали над ней три года.
— Мы открываем нашу тематическую зону «Отель Трансильвания». Он состоит из восьми сцен, где для зрителей подготовили активности и выступления. Гостей ждет поездка в вагончиках, а развлекать их будет более 50 аниматроников, — сказал Иван Шоль.
Он отметил, что поездка гостей займет три минуты. Аттракцион приспособлен для маломобильных граждан. Технические директор парка пояснил, что это предпоследний аттракцион парка, последний будет открыт в середине лета в зоне «Маугли». Он будет называться «На крыльях ветра».
В пресс-службе парка, пояснили, что «Отель Трансильвания» не классический дом ужасов, он скорее является «комедийной страшилкой» и подойдет для зрителей всех возрастов, сообщает ТАСС.
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