Москвичам рассказали о лучших маршрутах для прогулок на самокате

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Кататься на самокате можно не только в центре столицы. Самокатная прогулка поможет москвичам узнать свой район и преодолеть огромные расстояния. О том, какие места лучше всего подойдут для катания, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал историк Москвы, краевед Андрей Леднев.

По его словам, жители столицы могут использовать самокат, чтобы обнаружить интересные локации в пределах своего района и по-новому взглянуть на, казалось бы, знакомые ландшафты.

— Думать, что все интересное находится в центре, — это заблуждение. В Москве почти нет районов, лишенных следов былого уклада. Везде есть старые усадьбы, храмы, приусадебные парки, дореволюционные постройки, — отметил краевед.

Людям, заинтересованным в прогулках на самокате, стоит обратить внимание на Крылатские холмы, Сходненскую чашу, Филевский парк, Серебряный Бор, Троице-Лыково, считает эксперт. По его словам, эти маршруты «беспрецедентны по своей привлекательности и разнообразию природных видов».

Для тех, кто хочет прокатиться в пределах более привычных локаций, подойдут прогулки по Воробьевым горам, ВДНХ, «Музеону», Измайловскому парку и «Лосиному острову».

— За один день получится охватить огромное пространство. С помощью самоката можно совершить грандиозное путешествие. Этот вид транспорта позволяет человеку освоить маршруты, малодоступные в пешем режиме, — заключил Леднев.

Ранее стало известно, что с 4 апреля для москвичей вновь будет доступен прокат самокатов. Заммэра Москвы Сергей Ликсутов заявил о намерении развивать инфраструктуру не только в центре, но и в удаленных районах столицы.

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