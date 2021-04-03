Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Городской велопрокат заработает в Москве с 6 апреля
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Городской велопрокат заработает в Москве с 6 апреля

Иван Юминов

Город

Велопрокат заработает в столице со вторника, 6 апреля, а самокаты будут доступны с воскресенья, 4 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в субботу, 3 апреля.

— В этом году мы продолжим расширять сеть и увеличивать число велосипедов, поставим 67 новых станций, 63 из которых электрические, а также добавим одну тысячу велосипедов, 500 из которых также электрические. Мы будем развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро, — рассказал заммэра.

В течение прошлого года жители столицы совершили почти восемь миллионов поездок на велосипедах и самокатах, что является рекордом.

— Прокат велосипедов для курьеров и волонтеров останется бесплатным до окончания действия ограничительных мер, установленных указом мэра Москвы, — сообщил Ликсутов.

В 2020 году половина станций проката заработала 10 апреля, а оставшиеся — неделю спустя, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Москве планируется провести четыре велопарада в 2021 году.

Читайте также: Велопрокат столицы пополнится 67 новыми станциями в 2021 году

самокатвелопрокатМаксим Ликсутов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в