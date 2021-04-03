Городской велопрокат заработает в Москве с 6 апреля

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Велопрокат заработает в столице со вторника, 6 апреля, а самокаты будут доступны с воскресенья, 4 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в субботу, 3 апреля.

— В этом году мы продолжим расширять сеть и увеличивать число велосипедов, поставим 67 новых станций, 63 из которых электрические, а также добавим одну тысячу велосипедов, 500 из которых также электрические. Мы будем развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро, — рассказал заммэра.

В течение прошлого года жители столицы совершили почти восемь миллионов поездок на велосипедах и самокатах, что является рекордом.

— Прокат велосипедов для курьеров и волонтеров останется бесплатным до окончания действия ограничительных мер, установленных указом мэра Москвы, — сообщил Ликсутов.

В 2020 году половина станций проката заработала 10 апреля, а оставшиеся — неделю спустя, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Москве планируется провести четыре велопарада в 2021 году.

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