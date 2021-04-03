Главный архитектор Москвы принял участие в чемпионате России по марафону

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главный столичный архитектор Сергей Кузнецов принял участие в Чемпионате России по марафону, который состоялся в субботу, 3 апреля, в Сочи на трассе «Формула 1». Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Кузнецов пробежал марафон за 2 часа 54 минуты 58 секунд, улучшив свой предыдущий показатель. По итогу забега главный архитектор Москвы вошел в число 40 лучших бегунов страны.

— Бег давно стал неотъемлемой частью моей жизни. Я неимоверно благодарен всей своей команде, которая помогала мне готовиться к старту! Этой зимой я отказался от тренировок в манеже и бегал на улице при любой погоде — это закаляет тело и дух, тренирует выносливость. Что касается сегодняшнего забега, то я очень доволен результатом, — прокомментировал свое участие в соревнованиях Кузнецов.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Архитектор отметил, что марафон стал самым быстрым в его жизни.

Читайте также: Главный архитектор Москвы представит на «Архстоянии» проект «Русское идеальное»