На Московском педагогическом форуме обсудили, каким должен быть учитель физкультуры XXI века

Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

С 29 марта по 2 апреля состоялось 58 панельных дискуссий, круглых столов, мастер-классов и вебинаров, посвященных актуальным вопросам преподавания физической культуры и смежных дисциплин.

На Московском педагогическом форуме завершилась тематическая неделя «Физическая культура: инструкция по применению», организованная Московским центром «Патриот.Спорт». С 29 марта по 2 апреля состоялось 58 мероприятий, на участие в которых зарегистрировалось свыше 12,5 тысячи человек. Деловая программа касалась различных аспектов преподавания физической культуры и спортивных дисциплин, а также кибербезопасности, ОБЖ, ГТО, здорового образа жизни и школьного туризма. Учителя физкультуры, спортсмены и тренеры провели для коллег более десяти мастер-классов и тренингов, посвященных организации соревнований и интеграции в уроки физкультуры элементов различных спортивных дисциплин: snag-гольфа, бокса, бадминтона, баскетбола, степ-аэробики, мини-футбола, флорбола, тэг-регби.

— Московской педагогический форум — это пространство для коммуникации и платформа для обмена профессиональным опытом. У каждой школы, каждого района есть интересные практики, свои наработки, взгляды и предпочтения, которые могут быть полезны соседней школе. У Московского центра «Патриот.Спорт», который организовал эту тематическую неделю, есть большой опыт и широкие возможности для формирования у детей и молодежи мотивации к систематическим занятиям спортом и активной жизненной позиции в других сферах. Я убежден, что эти наработки будут востребованы, — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Пятый день физкультурной недели Московского педагогического форума завершился круглым столом «Ключевые компетенции учителя и тренера XXI века». Эксперты обсудили вопросы подготовки специалистов, повышения их квалификации и выделили главные навыки и профессиональные качества, которыми они должны обладать.

Участниками круглого стола стали заместитель директора Департамента науки и образования Министерства спорта Российской Федерации, доцент Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, профессор кафедры теории и методики легкой атлетики Марина Щенникова, директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев, ректор Московского государственного института физической культуры, спорта и туризма имени Ю. А. Сенкевича Наталья Масягина, директор Института естествознания и спортивных технологий Московского государственного педагогического университета Александр Страдзе.

— В ближайшем будущем для учителей физкультуры важным является расширение компетенций: получение тренерских и судейских навыков для работы в секциях и на соревнованиях, функций организатора спортивных мероприятий. В этой связи «Патриот.Спорт» реализует целый комплекс программ по повышению квалификации преподавателей. Мы планируем расширять его, формируя последовательное освоение различных направлений. При этом мы понимаем, что оставаться в тренде актуальных изменений можно только постоянно взаимодействуя с администрацией школ и учителями физической культуры, — сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Отдельно он рассказал о программах центра по менеджменту школьного спорта, которые направлены на формирование компетенций руководителей и представителей школьных спортивных клубов.

На круглом столе эксперты также обсудили существующие в российском образовании тенденции, влияющие на подготовку учителей физической культуры и тренеров, поговорили о самых востребованных специализациях и приоритетных направлениях развития спорта. Спикеры вспомнили своих первых спортивных тренеров, сравнили подходы к обучению в прошлом и сегодня. Собравшиеся пришли к выводу, что для успешного профессионального роста учителям и тренерам необходимо развивать не только педагогические навыки, но и расширять арсенал используемых средств за счет актуальных метапредметных знаний и современных цифровых технологий.

Кроме того, 2 апреля прошел круглый стол «Адаптивная физическая культура как компонент социализации детей с ограниченными возможностями здоровья». Его участники поделились опытом проведения различных соревнований и реализации образовательных программ, направленных на вовлечение в занятия адаптивной физической культурой и спортом детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями интеллектуального развития.

Неделя физической культуры на Московском педагогическом форуме завершится 4 апреля товарищеским футбольным турниром. В нем примут участие команда Министерства спорта Российской Федерации, сборная столичных педагогов, команда Московского центра «Патриот.Спорт» и футбольный клуб артистов, блогеров и звезд шоу-бизнеса STARMIX.

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