Более 50 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы на Тайване

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В результате железнодорожной катастрофы на Тайване погиб 51 человек, еще 186 получили травмы. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил местный Центр чрезвычайных операций.

Уточняется, что среди погибших пассажиров есть один француз и двое жителей США. Тела еще четырех человек опознать пока не удалось. В аварии пострадали в том числе граждане Австралии, Японии и Китая. На данный момент в больнице находятся 40 человек. Их навестила руководитель администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Местные власти решают вопрос с компенсацией семьям погибших. По предварительным данным, она составит около 5,3 миллиона тайваньских долларов (185 тысяч долларов США), сообщает ТАСС.

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