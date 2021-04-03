СМИ сообщили об утечке данных более 500 миллионов пользователей Facebook

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Личные данные и номера телефонов 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook попали в Сеть. Уточняется, что личные данные появились на одном из хакерских форумов. Таким образом информация оказалась в свободном доступе.

База данных включает имена, даты рождения, локации и другие сведения пользователей, среди которых 32 миллиона американцев, более 28 миллионов жителей Саудовской Аравии и около 10 миллионов россиян.

— База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов множества пользователей Facebook, наверняка повлечет за собой ситуацию, при которой злоумышленники воспользуются этими сведениями для атак с использованием социальной инженерии или же для попыток взлома, — цитирует специалиста по кибербезопасности компании Hudson Rock Элона Гэла РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider.

Отмечается, что представители соцсети никак не прокомментировали ситуацию с утечкой.

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