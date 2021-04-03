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Рэпер DMX оказался на грани смерти из-за передозировки наркотиками
Рэпер DMX / Фото: David Perez / Globallookpress

Рэпер DMX оказался на грани смерти из-за передозировки наркотиками

Анастасия Колоскова

Звезды

Американский рэп-исполнитель Эрл Симмонс, известный под именем DMX, оказался на грани смерти из-за передозировки запрещенными веществами. Об этом сообщил портал TMZ.

Большая доза наркотиков спровоцировала у музыканта сердечный приступ, а также повреждения головного мозга. В критическом состоянии его доставили в госпиталь вечером в пятницу. Уточняется, что рэпер на данный момент находится в «состоянии овоща».

Издание отмечает, что проблемы с наркотиками у DMX не являются секретом. Еще в 2016 году он был найден в бессознательном состоянии из-за передозировки. А в 2019 году мужчина прошел курс реабилитации в связи с зависимостью.

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