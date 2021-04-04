Скончался актер Артем Тынкасов

Артем Тынкасов снялся более чем в 10 фильмах / Фото: «Не покидай» (1989)

Актер театра и кино, участник труппы театра «Содружество актеров Таганки» Артем Тынкасов скончался на 51-м году жизни. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил директор столичного театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев в Facebook.

— Умер Артем Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Все, не могу ничего писать, — сказано на странице в соцсети.

СПРАВКА «ВМ»

Артем Тынкасов родился в 1970 году. В 1994 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина и в том же году его зачислили в труппу театра «Содружество актеров Таганки». Он снялся в 15 фильмах, в том числе в картине «Не покидай» (1989). С 1999 года Тынкасов работал старшим преподавателем в Российской Академии театрального искусства (ГИТИС).