Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно, какие объекты коллекционируют россияне
Фото: pixabay.com

Стало известно, какие объекты коллекционируют россияне

Анастасия Волоснова

Общество

Чаще всего жители России коллекционируют монеты, марки, игрушки и статуэтки. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследователи опросили пять тысяч россиян. На первом месте среди предпочтений участников опроса оказалась нумизматика. Монеты и бумажные купюры коллекционируют 25 процентов респондентов.

Статуэтки и фигурки собирают 11 процентов опрошенных. Около девяти процентов россиян коллекционируют игрушки.

Марки, книги, календарики и открытки собирают пять процентов опрошенных. Еще три процента россиян коллекционируют посуду и музыкальные записи, два процента россиян — магниты.

Вариант «Другое» выбрали 24 процента респондентов. Выяснилось, что они коллекционируют фотографии, камни, часы, значки, билеты, украшения и другие вещи.

Среди опрошенных всего 27 процентов жителей России подтвердили, что являются коллекционерами. Остальные 73 процента респондентов не собирают вещи, из-за отсутствия интереса и нехватки места в доме, пишет RT.

Читайте также: Аналитики определили работодателей, которым не важен диплом о высшем образовании

россиянеколлекционерымонеты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в