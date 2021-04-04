Стало известно, какие объекты коллекционируют россияне

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Чаще всего жители России коллекционируют монеты, марки, игрушки и статуэтки. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследователи опросили пять тысяч россиян. На первом месте среди предпочтений участников опроса оказалась нумизматика. Монеты и бумажные купюры коллекционируют 25 процентов респондентов.

Статуэтки и фигурки собирают 11 процентов опрошенных. Около девяти процентов россиян коллекционируют игрушки.

Марки, книги, календарики и открытки собирают пять процентов опрошенных. Еще три процента россиян коллекционируют посуду и музыкальные записи, два процента россиян — магниты.

Вариант «Другое» выбрали 24 процента респондентов. Выяснилось, что они коллекционируют фотографии, камни, часы, значки, билеты, украшения и другие вещи.

Среди опрошенных всего 27 процентов жителей России подтвердили, что являются коллекционерами. Остальные 73 процента респондентов не собирают вещи, из-за отсутствия интереса и нехватки места в доме, пишет RT.

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