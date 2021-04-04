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Винокур объяснил, почему на могиле Жванецкого указано «неправильное» отчество
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Винокур объяснил, почему на могиле Жванецкого указано «неправильное» отчество

Анастасия Волоснова

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Друг умершего Михаила Жванецкого Владимир Винокур объяснил, почему на могиле сатирика «неправильное» отчество. Поклонники считали это ошибкой и халатностью ритуальщиков.

Жванецкого похоронили 9 ноября 2020 года на Новодевичьем кладбище в Москве. Многих поклонников удивила и рассердила надпись на могильной плите.

Все знали сатирика под отчеством «Михайлович», однако на табличке было написано: Жванецкий Михаил Маньевич.

— Михайлович — по-еврейски Маньевич. А вы думали, он англичанин? Никто не может объяснить, почему Маньевич. Только Миша мог, но он никогда не объяснял. С отцом Жванецкого я знаком лично не был, но много о нем слышал от самого Михаил Михайловича, — объяснил Винокур.

Уточняется, что сам Жванецкий называл себя по отчеству Маньевичем в некоторых работах. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров в некрологе также назвал сатирика по еврейскому отчеству, пишет «Собеседник.ру».

Жванецкий умер 6 ноября 2020 года. Ранее сатирик решил уйти со сцены из-за продолжительной болезни.

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