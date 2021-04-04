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«Скоро будет прибавление»: пользователи заподозрили Навку в беременности
Татьяна Навка отдыхает в Крыму / Фото: instagram.com/tatiana_navka

«Скоро будет прибавление»: пользователи заподозрили Навку в беременности

Юлия Курганова

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Фигуристка Татьяна Навка приехала с семьей в Крым. Сначала спортсменка прогулялась по городу с шестилетней дочкой Надеждой. Потом они посетили Ливадийский парк. Также они увидели дворец, где жил император Александр III и памятник в его честь.

Навка на своей странице в социальной сети Instagram поделилась фото с отдыха. На фигуристке были черные брюки и куртка такого же цвета, образ она дополнила сумкой на поясе.

— Надежда, Император и я. Вырвались на пару дней выходных семьей в Крым! Наслаждаемся природой, красотой, историей и ловим теплые денечки в Ливадии! Шлем лучи солнца и добра вам в ленту! — написала Навка.

Многие подписчики предположили по фото, что спортсменка снова беременна и скоро в семье появится еще один ребенок.

«Ого, скоро будет прибавление»; «Вы беременны»; «Выглядите прекрасно!! Хорошей погоды, и прекрасного время препровождения!» — написали пользователи.

Ранее сообщалось, что дочери Пескова и Навки записали совместную песню. Текст песни «Папа» написала Лиза, которая, судя по всему, посвятила композицию своему отцу, пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову.

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беременностьТатьяна Навкапользователи Сети
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