«Неожиданно, но красиво»: поклонники оценили новый цвет волос Татьяны Навки

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Фигуристка Татьяна Навка ввела в заблуждение подписчиков своего Instagram-аккаунта. Она продемонстрировала новый цвет волос, однако оказалось, что преображение случилось лишь в виртуальном пространстве благодаря фоторедактору.

Так, знаменитость опубликовала несколько снимков, но которых ее светлые локоны стали заметно темнее.

— Новый день. Новый цвет волос. Новый настрой на весну и на праздничные выходные, — подписала спортсменка фото, предложив подписчикам оценить такую смену имиджа.

«Выглядите роскошно, вам идет ооочень, эта прическа и цвет вас молодят!», «Цвет подходит», «Прекрасное преображение!) Очень Вам идет!», «Неожиданно! Но очень красиво! Подходит и этот цвет тоже вам», — тут же отреагировали подписчики звезды, не ожидав подвоха.

Позднее Навка добавила в пост послесловие, где сообщила, что обязана своему преображению фоторедактору.

Ранее фигуристка опубликовала фото, где показала себя в домашней обстановке.

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