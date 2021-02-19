Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Неожиданно, но красиво»: поклонники оценили новый цвет волос Татьяны Навки
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

«Неожиданно, но красиво»: поклонники оценили новый цвет волос Татьяны Навки

Анастасия Колоскова

Звезды

Фигуристка Татьяна Навка ввела в заблуждение подписчиков своего Instagram-аккаунта. Она продемонстрировала новый цвет волос, однако оказалось, что преображение случилось лишь в виртуальном пространстве благодаря фоторедактору.

Так, знаменитость опубликовала несколько снимков, но которых ее светлые локоны стали заметно темнее.

— Новый день. Новый цвет волос. Новый настрой на весну и на праздничные выходные, — подписала спортсменка фото, предложив подписчикам оценить такую смену имиджа.

«Выглядите роскошно, вам идет ооочень, эта прическа и цвет вас молодят!», «Цвет подходит», «Прекрасное преображение!) Очень Вам идет!», «Неожиданно! Но очень красиво! Подходит и этот цвет тоже вам», — тут же отреагировали подписчики звезды, не ожидав подвоха.

Позднее Навка добавила в пост послесловие, где сообщила, что обязана своему преображению фоторедактору.

Ранее фигуристка опубликовала фото, где показала себя в домашней обстановке.

Читайте также: «Мне угрожают его девушки»: жена актера «Улиц разбитых фонарей» рассказала о его загулах

Татьяна Навкаокрашивание волосфото
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте