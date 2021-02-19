«Мне угрожают его девушки»: жена актера «Улиц разбитых фонарей» рассказала о его загулах

Фото: instagram/markgoronok

Супруга российского актера Марка Горонка Анна откровенно рассказала о сложном характере мужчины, его постоянных интрижках, загулах и равнодушии к семье. В беседе с «Вечерней Москвой» женщина описала, что пережила в отношениях со звездой сериала «Улицы разбитых фонарей» и фильма «Все будет хорошо».

Корреспондент «ВМ» связался с Анной на фоне сообщений СМИ о том, что ее супруг попал в больницу. Женщина подтвердила, что мужчину госпитализировали после ссоры, произошедшей между ними в петербургском ресторане. Анна рассказала, что ее муж вспылил, когда она заговорила о его бывшей девушке.

— Его не устраивает, когда его ловят на постоянных интрижках. Он говорит: «Мне 47 лет, я не собираюсь отчитываться о своих шагах!». Говорит вещи, которые несовместимы ни с семьей, ни с отношениями, — пояснила собеседница «ВМ».

Из-за конфликта у мужчины поднялось давление, ему потребовалась помощь врачей. При этом Анна не считает, что «довела» мужа до такого состояния.

— Это не моя вина. Я всегда его поддерживала, давала самое лучшее в жизни. Даже после аварии, когда мы уже, по сути, не были в отношениях, я вызвалась помочь. А сейчас он своим пассиям говорит, что я не приезжала его навещать в больницу, потратила все деньги, собранные на лечение, на себя. Он так нагло врет про нас. Отношения с ним — как в старом анекдоте: вышла замуж за уголовника и алкоголика и развелась, потому что он уголовник и алкоголик. Вот это мой случай, — сказала женщина.

Она также отметила, что уже неоднократно из-за постоянных склок и нервотрепок к ней приезжала скорая. У Анны, по ее словам, не раз случался нервный срыв, пульс поднимался до 130.

— Но Марк на это говорил тому же Славе (Вячеслав Смородинов, друг актера — прим. «ВМ»): «Ничего с ней не случится. Не сдохнет». И шел спокойно в загулы, пока я в таком состоянии оставалась одна дома с дочкой, — пожаловалась жена артиста.

По ее словам, в настоящее время Горонок живет с мамой. Семье и супруге он почти не уделяет времени, раз в месяц перечисляя «какой-то минимум, как алименты при разводе». Анна с сожалением добавила, что ее муж перестал участвовать в семейных делах и предпочел общаться с друзьями и поклонницами, которым он «говорит гадости про жену».

— Мне реально звонят его девушки, начинают угрожать, что развалят нашу семью. Говорят: «Я могу тебе помочь похудеть, чтобы ты вернула мужа». Ну это полный треш. Так что во всей сложившейся ситуации я жертва, а не он. Если бы кто знал, что я с ним пережила... Если я открою рот по поводу этого, ему будет закрыта дорога в Москву, куда он хочет поехать и заниматься там творчеством, — подчеркнула женщина.

Она уточнила, что де-факто у нее с Марком больше нет отношений, хотя формально они остаются мужем и женой. При этом она готова дать ему развод.

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