«Он вспылил»: жена звезды «Улиц разбитых фонарей» рассказала о госпитализации актера

Актер Марк Горонок / Фото: Скриншот видео на YouTube

Актер Марк Горонок находится в больнице, его состояние стабильное. Об этом «Вечерней Москве» рассказала супруга артиста Анна.

Ранее информация о госпитализации Горонка появилась в СМИ. По сообщениям прессы, актеру потребовалась помощь врачей после скандала с женой. У него поднялось давление, медики приняли решение о госпитализации.

В разговоре с корреспондентом «ВМ» Анна подтвердила, что поругалась с мужем. Это произошло во время ужина в одном из петербургских ресторанов.

— У нас был разговор о его отношениях с бывшей девушкой. Мы шли спокойно поужинать, но моя обида взяла верх, и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление, — рассказала собеседница издания.

Она уточнила, что Марк по-прежнему находится в больнице. Врачи диагностировали гипертонический криз, состояние актера удалось стабилизировать.

Анна подчеркнула, что не считает себя виноватой в госпитализации мужа.

Марк Горонок известен широкому зрителю по участию в сериале «Улицы разбитых фонарей» и вфильме «Все будет хорошо!».

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