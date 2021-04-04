«Людей обвиняем в том, в чем сами грешны» : Бузова ответила на «очередные выпады» Тарасова

Фото: instagram/buzova86

Певица Ольга Бузова прокомментировала фотографии бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, с его женой Анастасией Костенко. Свое заявление 35-летняя Бузова сделала в интервью Арману Давлетярову на его канале на YouТube.

Певица ответила на «очередные выпады Тарасова» о том, что спортсмену было сложно в браке из-за публичности их отношений. По словам Бузовой, нелепое заявление спортсмена противоречит его поступкам, так как Тарасов и Костенко регулярно рассказывают о своих отношениях в социальных сетях.«»

— В своем глазу бревна не видишь… У него на странице столько снимков сейчас, сколько у меня никогда не было. Мы людей всегда обвиняем в том, в чем сами грешны, — рассказала Бузова.

По ее словам, Тарасов в браке называл ее музыкальное творчество «бредом», однако певцу не останавливали слова бывшего мужа.

Тарасов и Бузова прожили в браке с 2012 по 2016 год. Поклонники считают, что Бузова рассталась с Тарасовым именно из-за Костенко. Сама Бузова утверждает, что не жалеет о прошлом.

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