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Диетолог назвала продукты, от которых стоит отказаться после поста
Фото: «Вечерняя Москва»

Диетолог назвала продукты, от которых стоит отказаться после поста

Анастасия Волоснова

Здоровье

По окончании Великого поста необходимо правильно возвращать рацион питания к привычному режиму. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, в первую неделю после окончания поста нужно отказаться от мяса, так как это тяжелый продукт для желудочно-кишечного тракта.

— По выходе из поста лучше употреблять легко усваиваемые продукты — кисломолочные (если нет противопоказаний), творог, а также рыбу — главный источник белка, овощные салаты, гарниры, — отметила диетолог.

Она добавила, что расширять рацион нужно небольшими порциями через белковые продукты. Королева также рекомендовала временно не употреблять жирную пищу.

— Если человек не сильно доверяет своим привычкам, то лучше запастись препаратами с ферментами, чтобы облегчить нагрузку на ЖКТ, — приводит ФАН слова эксперта.

Во время Великого поста верующие убирают из рациона мясные, молочные и другие продукты. В 2021 году пост начался 15 марта, а закончится 1 мая.

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диетаполезная едаВеликий пост
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