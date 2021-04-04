Ученые рассказали, что необходимо включить в диету для долголетия

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Ежедневно нужно съедать две порции овощей и две порции фруктов, чтобы уменьшить риск возникновения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Об этом сообщает Science and Technology Daily.

Всего рекомендуется есть пять раз в день. Подобный график будет способствовать увеличению продолжительности жизни, говорится в материале.

Автор исследования Ван Дун не рекомендовал увеличивать порции овощей и фруктов, так как это может снизить эффективность диеты.

— Идеально съедать пять порций фруктов и овощей в день. С точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний такое количество потребляемых фруктов и овощей может принести наибольшую пользу, и этот объем потребления сравнительно легко соблюдать большинству людей, — отметил Ван Дун.

По его словам, отдельное внимание следует уделить рациону. Картофель, горох и кукуруза не смогут улучшить здоровье человека. А вот цитрусовые фрукты, ягоды, шпинат и морковь передадут организму полезные свойства.

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