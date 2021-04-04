Диетолог предупредила об опасных свойствах минеральной воды

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Лечебную минеральную воду опасно употреблять без рецепта врача из-за высокого содержания соли. Об этом сообщила диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, лечебную минеральную воду можно пить в качестве профилактики существующих заболеваний по назначению гастроэнтеролога. Без рекомендаций врача лечебная вода может сильно повысить уровень соли в организме.

Дианова уточнила, что столовую минеральную воду продают без рецепта, поэтому она не нанесет вред организму и не повысит уровень минерализации, сообщает ФАН.

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