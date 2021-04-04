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Врач перечислила вредные и полезные продукты для печени
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Врач перечислила вредные и полезные продукты для печени

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-диетолог Марина Аплетаева назвала полезные и вредные продукты для печени.

Она рассказала, что в первую очередь в рацион нужно включить высокобелковые продукты с низким содержанием жиров: мясо курицы, индейки и кролика.

Для печени, которая отвечает за детоксикацию организма, также полезны фрукты и овощи: в них содержатся антиоксиданты, которые помогают восстанавливать клетки. Злаки богаты пищевыми волокнами, которые участвуют в процессе удаления продуктов метаболизма.

Кроме того, врач порекомендовала употреблять и растительные масла, снижающие уровень плохих жиров в организме: например, льняное масло — отличный источник Омега-3, подсолнечное — Омега-6, оливковое — Омега-9.

По словам Аплетаевой, свинина и баранина являются источниками насыщенных жиров животного происхождения, поэтому их нужно включать в рацион ограниченно, особенно при заболеваниях печени, передает портал «Звезда».

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