Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского проведут онлайн-вебинары

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского проведут вебинары к Всемирному дню здоровья. Задать медикам вопрос и посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале и в Instagram-аккаунте учреждения с 5 по 9 апреля.

На первом вебинаре врачи ответят на главные вопросы о госпитализации в НИИ Склифосовского. Затем москвичам расскажут о плановом контроле женского здоровья, а также дадут рекомендации людям, переболевшим коронавирусом.

Кроме того, 7 апреля пройдут прямые эфиры «Утренняя зарядка с заведующим отделением медицинской реабилитации» и «Разминка для офисных работников». Зрителям, страдающим от постоянных головных болей, врачи расскажут о специальных лайфхаках, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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