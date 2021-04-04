Сезон охоты на диких птиц стартовал в Московской области

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Весенний сезон охоты на пернатую дичь стартовал в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

При этом в подмосковных охотничьих хозяйствах, кроме особо охраняемых природных территорий федерального значения, весенняя охота на селезней с использованием подсадных уток началась с 20 марта.

— На другие виды птиц в южной части области можно охотиться с первой субботы апреля, то есть в этом году со 2-го числа текущего месяца. А на севере региона — со второй субботы апреля, — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

На юге и севере региона охота на разные виды птиц пройдет в течение десяти календарных дней, отмечает РИАМО. При этом уточняется, что охотиться с использованием подсадной утки на территории области можно дольше.

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