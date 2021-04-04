Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сезон охоты на диких птиц стартовал в Московской области
Фото: pixabay.com

Сезон охоты на диких птиц стартовал в Московской области

Елена Фролова

Общество

Весенний сезон охоты на пернатую дичь стартовал в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

При этом в подмосковных охотничьих хозяйствах, кроме особо охраняемых природных территорий федерального значения, весенняя охота на селезней с использованием подсадных уток началась с 20 марта.

— На другие виды птиц в южной части области можно охотиться с первой субботы апреля, то есть в этом году со 2-го числа текущего месяца. А на севере региона — со второй субботы апреля, — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

На юге и севере региона охота на разные виды птиц пройдет в течение десяти календарных дней, отмечает РИАМО. При этом уточняется, что охотиться с использованием подсадной утки на территории области можно дольше.

Читайте также: Фото совы Дразнилки из Подмосковья стало популярным на столичной выставке

Московская областьуткисезон охоты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в