Автоюрист дал совет, как не попасться на удочку мошенников при покупке машины

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Как не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов. Эксперт также сообщил о том, какие виды подобного мошенничества являются самыми распространенными.

По его словам, чаще всего аферисты делают упор на продажу автомобиля, находящегося в аресте, в кредите или в залоге.

— Те, кто только что купил машину, думают, что они никогда с подобным не столкнутся, никогда не приобретут автомобиль, на который есть запрет регистрационных действий, — отметил автоэксперт.

Он также добавил, что существует абсолютно открытая бесплатная система — сайт reestr-zalogov.ru. Перед покупкой юрист советует заглянуть туда. Там нужно вбить VIN-номер авто, которое предлагают приобрести продавцы, затем проверить, есть на нем запрет регистрационных действий или нет. После этого, по мнению специалиста, нужно проверить информацию в других источниках. Например, в базе ГИБДД, на порталах «Автокод» и «Автобот».

Только после этого нужно принимать взвешенное решение о том, стоит ли приобретать данную машину, отмечает RT.

— Если вы очень хотите приобрести автомобиль, обратитесь к специалистам или купите необходимые приборы, чтобы посмотреть, действительно ли машина в заводской окраске либо на ней килограммы шпаклевки. Это тоже немаловажно, — добавил Дмитрий Славнов.

Например, если был сильный удар по корпусу транспортного средства, то изменилась геометрия кузова, поэтому автомобиль перепродают. Как пояснил автоюрист, управлять таким авто небезопасно. Он также посоветовал проверять приборы, брать с собой экспертов, чтобы они могли сделать это, и обратить внимание на недостатки. Помимо технической, особенную важность представляет и юридическая составляющая. То есть если колеса, двери можно выправить, то запрет регистрационных действий снять гораздо сложнее.

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