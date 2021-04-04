Фото: Официальный сайт Российской Академии художеств

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения поэта Илью Резника. Поздравительная телеграмма была опубликована на официальном сайте мэра столицы в воскресенье, 4 апреля.

Глава города отметил, что творчество народного артиста России дарит добро и радость.

— Популярные песни на ваши замечательные стихи вошли в золотую коллекцию отечественной эстрады, завоевывая сердца новых любителей музыки. Пусть поддержка родных, друзей и поклонников будет для вас неиссякаемым источником вдохновенного творчества и интересных проектов, — подчеркнул Сергей Собянин.

Илья Резник родился в Ленинграде 4 апреля 1938 года. Он написал слова к таким известным песням, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Яблони в цвету», «Маленькая страна», «Стюардесса по имени Жанна». Звание народного артиста России Резник получил в 2003 году.

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