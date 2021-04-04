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Психиатр объяснил, как распознать интернет-зависимость
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Психиатр объяснил, как распознать интернет-зависимость

Елена Фролова

Общество

Использование интернета становится зависимостью, когда человек не может контролировать время, потраченное в Сети, и «выпадает» из реальной жизни. Об этом рассказал психиатр-нарколог Денис Рассоха.

— Зависимость можно распознать, если человек испытывает удовольствие от процесса и патологическое влечение, иными словами непреодолимое желание вновь зайти в Интернет, — пояснил эксперт.

По его мнению, данное поведение можно сравнить с наркозависимостью. Например, у человека, который уже не может проводить время без Сети, часто наблюдается абстиненция. Так называется синдром отмены, или ухудшения состояния при длительной невозможности подключиться к Интернету. Помимо этого, такие люди страдают от приступов плохого настроения, их преследуют навязчивые мысли о том, как бы перебраться в онлайн, отмечает РИАМО.

Зависимые люди, по словам психиатра, теряют контроль над количеством времени, проведенным в виртуальной реальности. Вместе с тем, пропадает ситуационный контроль. Например, такой человек начинает пропускать учебу или работу, забывает прибраться в доме или приготовить пищу, перестает общаться с близкими, меньше спит, а его физическая активность оставляет желать лучшего.

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