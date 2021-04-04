«Блистаете как бриллиант»: поклонников восхитила фигура Татьяны Арнтгольц после родов

Фото: instagram/tarntgoltsofficial

Подписчиков восхитила стройная фигура актрисы Татьяны Арнтгольц после родов. Фотографию девушка опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта.

Звезда вернулась из декретного отпуска на передачу «Жди меня». Актриса пришла на съемки в классическом костюме красного цвета, который подчеркнул ее талию и стройную фигуру. Туфли бежевого цвета на шпильке дополнили изысканный образ Арнтгольц.

Поклонники не оставили без внимания отличную форму молодой мамы.

Фото: instagram.com/tarntgoltsofficial

«Всего месяц назад стала мамой и уже в кадре! Потрясающе!»; «Как вы прекрасны. И не скажешь, что буквально недавно вы стали мамой во второй раз»; «Татьяна, просто блистаете как бриллиант. Шикарная фигура. Поздравляем с камбэком», — написали фанаты.

Теперь у Арнтгольц два ребенка: 11-летняя дочь Мария и новорожденный сын Даниил. Мальчик родился у актрисы в браке с Марком Богатыревым.

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