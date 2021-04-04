«Накал страстей»: астролог дала прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю

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Апрель запомнится людям как период бурных ссор и активной деятельности. Об этом рассказала астролог Алена Никольская.

— Теперь Меркурий находится там же, где расположились Солнце и Венера, а это значит — знак Овна. Меркурий отвечает за мыслительный процесс, за умение коммуницировать, за умение стройно и красиво высказывать свои мысли, а также за любые покупки и нервную систему, — объяснила она.

Меркурий будет находиться в знаке Овна до 19 апреля — именно столько продлится нервный период в текущем месяце. В течение него не стоит затевать даже небольших ссор, ведь есть все шансы, что они превратятся в масштабный конфликт. Многие люди почувствуют в себе острую необходимость что-то доказывать.

Важные дела, по словам Никольской, стоит завершить до среды, 7 апреля, дальнейшие дни будут слишком накаленными для этого. Конец недели как нельзя лучше подойдет для того, чтобы завершить что-то в своей жизни, например какие-то отношения, приводит слова астролога Пятый канал.

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