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Астрологи составили гороскоп на апрель для трех самых вредных знаков по мнению Ванги
Кадр из фильма «8 женщин»

Астрологи составили гороскоп на апрель для трех самых вредных знаков по мнению Ванги

Иван Юминов

Общество

Астрологи рассказали, что ожидает в апреле представительниц трех знаков зодиака, которых болгарская прорицательница Ванга считала самыми вредными и непокладистыми женами.

Лев

Несмотря на их привлекательность, такие дамы — тираны, считает Ванга. Их авторитарный характер вскоре после начала отношений распространяется на мужчин, и не каждый сможет такое выдержать. Львов в апреле ждет удача — как в работе, так и в любви. Есть неплохой шанс выйти замуж за иностранца.

Близнецы

Сложность женщин-Близнецов в том, что их настроение постоянно меняется. Еще они не очень хороши в домашнем хозяйстве. Мужчинам, вероятно, придется научиться самим себе готовить и стирать. Ухудшает ситуацию и то, что представительниц этого знака увлекают романы на стороне. В апреле они будут активны и полны сил — особенно те, кто работает в общественных организациях, крупном бизнесе, внешней торговле и СМИ.

Водолей

Мужчинам стоит опасаться этого знака — такие женщины заманивают в свои сети и поглощают без остатка. По крайней мере, так считала Ванга. Затем начинаются ссоры, выяснение отношений и недовольство. Женщин-Водолеев в апреле ожидает романтическая встреча — возможно, на крупном мероприятии или празднике, отмечает Пятый канал.

Ранее астролог Володина рассказала, кого ждут проблемы с зачатием детей в этом году.

Читайте также: Рунический провидец дал прогноз знакам зодиака с 5 по 11 апреля

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