Астрологи составили гороскоп на апрель для трех самых вредных знаков по мнению Ванги

Кадр из фильма «8 женщин»

Астрологи рассказали, что ожидает в апреле представительниц трех знаков зодиака, которых болгарская прорицательница Ванга считала самыми вредными и непокладистыми женами.

Лев

Несмотря на их привлекательность, такие дамы — тираны, считает Ванга. Их авторитарный характер вскоре после начала отношений распространяется на мужчин, и не каждый сможет такое выдержать. Львов в апреле ждет удача — как в работе, так и в любви. Есть неплохой шанс выйти замуж за иностранца.

Близнецы

Сложность женщин-Близнецов в том, что их настроение постоянно меняется. Еще они не очень хороши в домашнем хозяйстве. Мужчинам, вероятно, придется научиться самим себе готовить и стирать. Ухудшает ситуацию и то, что представительниц этого знака увлекают романы на стороне. В апреле они будут активны и полны сил — особенно те, кто работает в общественных организациях, крупном бизнесе, внешней торговле и СМИ.

Водолей

Мужчинам стоит опасаться этого знака — такие женщины заманивают в свои сети и поглощают без остатка. По крайней мере, так считала Ванга. Затем начинаются ссоры, выяснение отношений и недовольство. Женщин-Водолеев в апреле ожидает романтическая встреча — возможно, на крупном мероприятии или празднике, отмечает Пятый канал.

Ранее астролог Володина рассказала, кого ждут проблемы с зачатием детей в этом году.

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