Беговой сезон открыли в «Лужниках»

Фото: Департамент спорта города Москвы

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Забег «Апрель» на пять километров прошел в воскресенье, 4 апреля, в столичных «Лужниках». Он открыл новый беговой сезон в Москве, сообщили в пресс-службе городского департамента спорта.

Участие в соревновании приняли 4500 человек. Среди мужчин победителем стал Иван Панферов, который пробежал дистанцию за 14 минут 36 секунд. Самой быстрой женщиной стала Юлия Конякина, она финишировала с результатом 16 минут 43 секунды. Бегуны получили памятные значки, а призерам достались подарки от организаторов и партнеров мероприятия.

Фото: Департамент спорта города Москвы

— Считаю, что такие события особенно важны, поскольку предоставляют всем желающим равные возможности для занятия спортом вне зависимости от того, живете ли вы бегом на профессиональном уровне или являетесь любителем, который выступает для собственного удовольствия и здоровья, — рассказал глава Москомспорта Алексей Кондаранцев.

Забег прошел вокруг «Лужников» по Аллее Славы, в Новолужнецком проезде и на Лужнецкой набережной. Следующее мероприятие «Бегового сообщества» под названием «Лисья гора» пройдет в воскресенье, 18 апреля, в Битцевском парке. Там будут подготовлены дистанции от двух до восьми километров на кольцевой трассе. Чтобы принять участие в кроссе, необходимо зарегистрироваться на сайте до 8 апреля.

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