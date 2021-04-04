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Около пяти тысяч человек приняли участие в забеге «Апрель» в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около пяти тысяч человек приняли участие в забеге «Апрель» в Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Лужники Карта всех событий

В забеге «Апрель», который прошел в столичных «Лужниках» в воскресенье, 4 апреля, приняли участие около пяти тысяч человек. Об этом рассказал директор «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов.

— Сегодняшнее мероприятие — первое в линейке забегов, организованное Департаментом спорта Москвы и командой «Бегового сообщества». Дистанция очень простая — пять километров, — сообщил он.

Участие в забеге могли принять бегуны от 16 лет, около 40 процентов людей впервые поучаствовали в этом мероприятии. Отмечается, что на входах раздавали средства индивидуальной защиты, а волонтеры и сотрудники забега сдали ПЦР-тесты, сообщает ТАСС.

Ранее парки Москвы пригласили жителей принять участие в экологических забегах.

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