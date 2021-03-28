Кардиолог рассказала, сколько шагов нужно проходить за день

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Терапевт и кардиолог Лидия Ионова сообщила, что человеку нужно проходить в день около 10 тысяч шагов, то есть за неделю следует делать 70 тысяч шагов. Она отметила, что такие активные передвижения позволят взбодриться после зимы.

— Ходьба — это основа нашей жизнедеятельности, потому что человек не создан для сидения за письменным столом. Изначально тело приспособлено к тому, чтобы ходить, двигаться и быть физически активным. Поэтому 10 тысяч шагов в день — это тот минимум физической активности, который важен для каждого человека, — рассказала врач корреспонденту радио «Говорит Москва».

Она добавила, что скандинавская ходьба позволяет потратить больше калорий, но в этом случае нужно освоить технику.По словам Ионовой, во время скандинавской ходьбы задействованы мышцы рук и спины, грудные мышцы, что полезно для здоровья.

Медик предостерегла людей с проблемными суставами и лишним весом от занятий бегом. В этом случае безопаснее заниматься ходьбой.

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