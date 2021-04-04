Полицейские нейтрализовали мужчину, который взял в заложники свою мать в Обнинске

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Застрелен мужчина, который взял в заложники свою мать в Обнинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России в воскресенье, 4 апреля.

— Он оказал сотрудникам сопротивление, ранив одного из них ножом, после чего полицейский применил табельное оружие и нейтрализовал мужчину. Его мать была освобождена и не пострадала, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчине было 32 года, он недавно переехал в Обнинск вместе с матерью. В местном МВД выдвинули предположение, что он мог находиться под воздействием наркотиков. Он стоял на балконе, приставив нож к горлу матери, и не шел на контакт с правоохранительными органами.

Во время происшествия был ранен полицейский, его доставили в больницу. СК возбудил дело по статьям «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти», отмечается на сайте ведомства.

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