Онлайн-курс по развитию навыков общения пройдет в «Технограде»

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Онлайн-курс для горожан, который позволит развить навыки межличностного общения в обычной жизни и в бизнесе, стартует 7 апреля. Его проведет для москвичей центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

— Умение вести переговоры является важной частью soft-skills. По этому направлению за прошлый год в «Технограде» прошли обучение более 4,5 тысячи человек, — цитирует главу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Программа включает шесть вебинаров. Первый из них позволит освоить правила успешных переговоров. Слушатели узнают, как добиться необходимого результата. Второе занятие будет посвящено важности подготовки к переговорам и постановки целей. На третьей встрече эксперты расскажут о принципах обратной связи и как правильно реагировать на критику.

Темой четвертого занятия станет выстраивание доверительных отношений с собеседником. На пятой встрече слушатели узнают о хитростях и уловках во время переговоров. Заключительный вебинар будет посвящен способам переубеждения человека. После прохождения курса каждому его участнику вручат сертификат.

Занятия будут вести эксперт по переговорам Дмитрий Ходанович и профайлер-верификатор, полиграфолог и тренер обучающих курсов Ирина Страчкова.

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