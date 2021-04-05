Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Онлайн-курс по развитию навыков общения пройдет в «Технограде»
Фото: freepik.com

Онлайн-курс по развитию навыков общения пройдет в «Технограде»

Анастасия Колоскова

Город

Онлайн-курс для горожан, который позволит развить навыки межличностного общения в обычной жизни и в бизнесе, стартует 7 апреля. Его проведет для москвичей центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

— Умение вести переговоры является важной частью soft-skills. По этому направлению за прошлый год в «Технограде» прошли обучение более 4,5 тысячи человек, — цитирует главу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Программа включает шесть вебинаров. Первый из них позволит освоить правила успешных переговоров. Слушатели узнают, как добиться необходимого результата. Второе занятие будет посвящено важности подготовки к переговорам и постановки целей. На третьей встрече эксперты расскажут о принципах обратной связи и как правильно реагировать на критику.

Темой четвертого занятия станет выстраивание доверительных отношений с собеседником. На пятой встрече слушатели узнают о хитростях и уловках во время переговоров. Заключительный вебинар будет посвящен способам переубеждения человека. После прохождения курса каждому его участнику вручат сертификат.

Занятия будут вести эксперт по переговорам Дмитрий Ходанович и профайлер-верификатор, полиграфолог и тренер обучающих курсов Ирина Страчкова.

Читайте также: Не только хобби: как обучают веб-мастеров в колледжах Москвы

бесплатные курсыонлайн-обучение«Техноград»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в