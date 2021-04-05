Уличные танцы и прогулка-экскурсия: столичные парки подготовили программу мероприятий на неделю

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Таганский парк культуры и отдыха Карта всех событий

На неделю — с 5 по 11 апреля — парки Москвы подготовили расширенную познавательную и развлекательную программу. Москвичи смогут принять участие в театрализованной экскурсии, послушать лекции, а также научиться танцевать хип-хоп.

Так, 7 апреля в 10:00 в Таганском парке возле главной сцены пройдет утренняя зарядка, посвященная Всемирному дню здоровья. Участникам не потребуется специальная подготовка, а только предварительная регистрация.

9 апреля усадьба Воронцово приглашает всех желающих на историческую фотовыставку. Посетители территории Итальянского сада смогут увидеть снимки и иллюстрации, которые расскажут о жизни в усадьбе на протяжении нескольких веков.

10 апреля с 14:00 до 16:00 Измайловский парк проведет для всех желающих театрализованную прогулку-экскурсию. Ее участники узнают об истории парка начиная с XVII века. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию.

10 апреля с 11:00 до 14:00 в парке «Фили» состоится фестиваль «Папа, мама, я — спортивная семья», который будет включать эстафеты, а также игры в настольный теннис и дартс. Принять участие в соревнованиях могут все желающие старше четырех лет. Площадкой мероприятия станет здание выставочного центра Fili Hall. Будущим участникам нужно зарегистрироваться. Те, кто останется дома, могут подключиться к онлайн-программе.

Парк «Северное Тушино» с 5 апреля запускает серию онлайн-занятий «Основы хип-хопа от Green Town Family». Цикл включает 20 бесплатных уроков по уличным танцам. Новые ролики будут появляться в будние дни в 12:00 в закрытой группе на YouTube-канале парка. Участникам необходимо пройти предварительную регистрацию.

В Международный день рисования птиц, который отмечается 8 апреля, парк «Северное Тушино» организует мастер-класс художницы Настасьи Чудаковой. Она научит технике изображения пернатых масляными красками. Занятие появится в 16:00 на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм». Участникам нужно будет запастись холстом, красками, кистями и палитрой.

Парк «Сокольники» опубликует цикл онлайн-тренировок по бегу. Вводное занятие пройдет 5 апреля в 14:00 на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Парк «Фили» 8 апреля в 17:00 проведет для интернет-пользователей творческую онлайн-встречу с народным артистом Владимиром Стекловым. Зрители смогут узнать о жизни и творчестве артиста. Видео опубликуют на официальном YouTube-канале парка и на официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Воронцовский парк приглашает всех желающих на онлайн-лекцию об уходе за домашними растениями, которая пройдет 9 апреля в 18:00. Спикером выступит ботаник Евгения Аршинова. Видео опубликуют на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Музей-усадьба «Кусково» продемонстрирует видеолекцию «Фаянс Киево-Межигорского завода первой половины XIX века в собрании музея». 7 апреля в 13:00 слушатели смогут узнать о произведениях, которые создали мастера завода — первого предприятия на территории Российской империи по производству тонкого фаянса. Запись будет доступна на официальном YouTube-канале музея-усадьбы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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