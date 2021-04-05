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Служба спасения морских млекопитающих появится на Камчатке
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Служба спасения морских млекопитающих появится на Камчатке

Виктория Родимкина

Общество

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поддержала инициативу Камчатского края восстановить службу спасения морских млекопитающих. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатки в понедельник, 5 апреля.

Особое внимание служба будет уделять животным, которые попадают в сети или застревают в пластике.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что для этих целей в стране и на Камчатке нужно иметь специальные усыпляющие вещества, которые не производятся на территории России.

— Виктория Абрамченко намерена дать необходимые поручения Россельхознадзору для выдачи разрешений на ввоз препаратов на Камчатку, — уточнил глава региона.

Служба будет создана при поддержке Кроноцкого заповедника, будут привлечены волонтеры, которые имеют опыт реабилитации морских животных. Ввозить препарат для усыпления животных будет краевое агентство по ветеринарии, добавили на сайте.

Губернатор Камчатки подчеркнул, что в России на сегодняшний день нет ни одной службы защиты морских животных.

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