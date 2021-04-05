В Минобороне сообщили об ужесточении медосмотра призывников в военкоматах

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Главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко рассказал, что в Положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ) будут внесены изменения, которое ужесточат медосмотр на сборных пунктах военкоматов.

По его словам, это поможет предотвратить отправку в армию юношей с заболеваниями, которые не были выявлены до призыва на военную службу.

— В Вооруженные силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят, — уточнил Андрей Дацко.

Он пояснил, что на данный момент наиболее популярной причиной освобождения юношей от армии является проблема со зрением, сообщает ТАСС.

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